Эксперты все чаще напоминают нам, что наша окружающая среда влияет на качество сна. И знание того, как часто и правильно убирать спальню является одной из самых влиятельных вещей, которые вы можете сделать, чтобы лучше спать.

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Как часто убирать спальню

Эксперты говорят, что в идеале нужно убирать спальню каждый день примерно 15 минут. Тщательную уборку следует производить раз в неделю или дважды в месяц, в зависимости от потребности.

Я предлагаю установить мобильный таймер на 15 минут. Конкретные цели дают конкретные результаты,

– говорит специалист Бен Сорефф.

Эксперт Одра Джордж соглашается и призывает выделять несколько минут ежедневно, чтобы выполнить быструю уборку, например, застелить кровать или убрать ненужные предметы, в частности грязную посуду. В то же время она считает, что менее важную работу, например протирание поверхностей, лучше выполнять еженедельно.

Глубокую очистку нужно делать каждые три – четыре месяца. Это предполагает чистку матраса, стирку подушек, уборку и упорядочение ящиков, отделку окон и другое.

Не забывайте о подушках и матрасе / Фото Pexels

Во время глубокой уборки следует убедиться, что у вас нет пыли на вентиляционных отверстиях, плинтусах, жалюзях и подоконниках.

Ни в коем случае не следует допускать беспорядок в спальне. Это плохо влияет на наше здоровье.

"Засоренная комната вызывает повышенный стресс и тревогу, перегружает нас психически и приводит к повышению уровня кортизола. Это значит, что мы будем труднее расслабляться и хуже спать", – отмечает Одра Джордж.