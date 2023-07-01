Експерти все частіше нагадують нам, що наше довкілля впливає на якість сну. І знання того, як часто та правильно прибирати спальню, є однією з найвпливовіших речей, які ви можете зробити, щоб краще спати.

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Як часто прибирати спальню

Експерти кажуть, що в ідеалі треба прибирати спальню кожного дня приблизно 15 хвилин. Ретельне прибирання варто робити раз на тиждень або двічі на місяць, залежно від потреби.

Я пропоную встановити мобільний таймер на 15 хвилин. Конкретні цілі дають конкретні результати,

– каже фахівець Бен Сорефф.

Експертка Одра Джордж погоджується й так само закликає виділяти кілька хвилин щодня, щоб виконати швидке прибирання, наприклад, застелити ліжко чи прибрати непотрібні предмети, зокрема брудний посуд. Водночас вона вважає, що менш важливу роботу, як-от протирання поверхонь, краще виконувати щотижня.

Глибоке очищення треба робити кожні три – чотири місяці. Це передбачає чищення матраца, прання подушок, прибирання та впорядкування ящиків, обробка вікон тощо.

Не забувайте про подушки та матрац / Фото Pexels

Під час глибокого прибирання варто переконатися, що у вас немає пилу на вентиляційних отворах, плінтусах, жалюзях та підвіконнях.

В жодному разі не варто допускати безладу в спальні. Це погано впливає на наше здоров'я.

"Засмічена кімната викликає підвищений стрес і тривогу, перевантажує нас психічно та спричиняє підвищенню рівня кортизолу. Це означає, що ми будемо важче розслаблятися і гірше спати", – зазначає Одра Джордж.