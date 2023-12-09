В спальне есть три зоны, которые мы постоянно или забываем очистить, или специально это не делаем. Поэтому эксперты назвали их самыми грязными в комнате. Они являются настоящим очагом грязи на микробах.

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Матрац

"Самым грязным местом в вашей спальне, как правило, является ваш матрас. Это среда для размножения пылевых клещей, бактерий и аллергенов. Отмершие клетки кожи, пот и жиры тела накапливаются со временем, создавая среду, не соответствующую санитарным нормам",

– говорят эксперты.

Регулярная чистка матраса очень важна для поддержания здоровой среды для сна. Тем более если вы не будете это делать, то со временем на нем будет появляться плесень.

Как правило, матрас нужно очищать по крайней мере, каждые 1 – 3 месяца. Если у вас есть аллергия или домашние животные, то лучше 1 раз в месяц.

Зона под кроватью

Хотя матрас является самым грязным местом в спальне, есть несколько других зон, о которых также часто забывают и легко накапливают грязь и пыль. В частности, это место под кроватью.

Экспертка по уборке Карина Тонер говорит: "Виновником скрытой грязи и пыли часто место под кроватью. Там вы можете найти потерянные носки, шерсть домашних животных и даже мелкие вещи, которые "таинственным образом" давно исчезли".

Возьмите за привычку пылесосить под кроватью во время обычной уборки.

Дверные ручки и выключатели света

К ним чаще всего прикасаются руки, что объясняет то, почему ручки и выключатели являются одними из самых грязных предметов в вашей спальне.

К счастью, их легко чистить, что можно делать с помощью дезинфицирующего спрея или антибактериальной салфетки один раз в неделю.