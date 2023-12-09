У спальні є три зони, які ми постійно або забуваємо очистити, або навмисно це не робимо. Через те експерти назвали їх найбруднішими в кімнаті. Вони є справжнім осередком бруду на мікробів.

Зверніть увагу КН РІЕЛ долучилася до програми "єВідновлення": що це означає для українців

Матрац

"Найбруднішим місцем у вашій спальні, як правило, є ваш матрац. Це середовище для розмноження пилових кліщів, бактерій і алергенів. Відмерлі клітини шкіри, піт і жири тіла накопичуються з часом, створюючи середовище, яке не відповідає санітарним нормам",

– кажуть експерти.

Регулярне чищення матраца дуже важливе для підтримки здорового середовища для сну. Тим паче, якщо ви не будете це робити, то з часом на ньому буде з'являтися цвіль.

Як правило, матрас треба очищувати принаймні кожні 1 – 3 місяці. Якщо у вас є алергія або є домашні тварини, то краще 1 раз на місяць.

Зона під ліжком

Хоча матрац є найбруднішим місцем у спальні, є кілька інших зон, про які також часто забувають і що легко накопичують бруд і пил. Зокрема, це місце під ліжком.

Експертка з прибирання Каріна Тонер каже: "Винуватцем прихованого бруду та пилу часто є місце під ліжком. Там ви можете знайти загублені шкарпетки, шерсть домашніх тварин і навіть дрібні речі, які "таємничим чином" давно зникли".

Візьміть за звичку пилососити під ліжком під час звичайного прибирання.

Дверні ручки та вимикачі світла

До них найчастіше торкаються руки, що пояснює те, чому ручки й вимикачі є одними з найбрудніших предметів у вашій спальні.

На щастя, їх легко чистити, що можна робити за допомогою дезінфікційного спрею або антибактеріальної серветки один раз на тиждень.