Речь идет о плинтусах. Хотя расположены очень близко к полу, нам не приходит в голову очистить их тоже. "Вы можете иметь убранную комнату, но если плинтусы грязные, это может ухудшить чувство чистоты комнаты. Плинтусы, как и все остальное, собирают пыль – особенно на верхнем выступе", – говорят эксперты.

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Как часто нужно очищать плинтусы

"К счастью, это не должно быть еженедельной работой. Очищайте плинтусы хотя бы раз в месяц", – советуют специалисты.

Если вы будете соблюдать это правило, то глубокую очистку нужно будет делать только каждые 2 года. "Если протирать их раз в месяц салфеткой с водой или универсальным спреем, это означает, что вам не придется мыть их мыльной водой чаще раза в год или два", – считают эксперты.

Нужен ли специальный раствор для очистки плинтусов? Некоторые считают, что да, но большинство экспертов убеждают – нужна только влажная тряпка.

"Микрофибра – идеальная, поскольку она притягивает пыль лучше, чем обычная ткань, но хлопчатобумажная тряпка тоже подходит", – советуют профессиональные уборщики.



Часто для очистки плинтусов достаточно влажной тряпки / Фото iStock

Если на плинтусах остались стойкие пятна, используйте несколько капель мыла или средства для мытья посуды или воду с уксусом.

"Не используйте слишком агрессивные химические вещества, такие как отбеливатель, и не перенасыщайте плинтус влагой, поскольку это может повредить его и стену за ним. Если вы смачиваете плинтус, чтобы отчистить стойкую грязь, обязательно хорошо высушите его", – рекомендуют специалисты.