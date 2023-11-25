Мовиться про плінтуси. Хоч розташовані дуже близько до підлоги, нам не спадає на думку очистити їх також. "Ви можете мати прибрану кімнату, але якщо плінтуси брудні, це може погіршити відчуття чистоти кімнати. Плінтуси, як і все інше, збирають пил – особливо на верхньому виступі", – кажуть експерти.

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Як часто треба очищувати плінтуси

"На щастя, це не має бути щотижневою роботою. Очищуйте плінтуси хоча б раз на місяць", – радять фахівці.

Якщо ви будете дотримуватися цього правила, то глибоке очищення потрібно буде робити лише кожні 2 роки. "Якщо протирати їх раз на місяць серветкою з водою або універсальним спреєм, це означає, що вам не доведеться мити їх мильною водою частіше, ніж раз на рік або два", – вважають експерти.

Чи потрібен спеціальний розчин для очищення плінтусів? Дехто вважає, що так, але більшість експертів переконують – потрібна лише волога ганчірка.

"Мікрофібра – ідеальна, оскільки вона притягує пил краще, ніж звичайна тканина, але бавовняна ганчірка теж підходить", – радять професійні прибиральники.



Часто для очищення плінтусів достатньо лише вологої ганчірки / Фото iStock

У випадках, якщо на плінтусах залишилися стійкі плями, використайте кілька крапель мила чи засобу для миття посуду або воду з оцтом.

"Не використовуйте надто агресивні хімічні речовини, такі як відбілювач, і не перенасичуйте плінтус вологою, оскільки це може пошкодити його і стіну за ним. Якщо ви змочуєте плінтус, щоб відчистити стійкий бруд, обов’язково добре висушіть його", – рекомендують фахівці.