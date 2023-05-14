Хотя мы все "за" разумные советы по очищению, важно, чтобы они действительно работали. Также важно, чтобы они экономили ваше время. Вот три приема уборки спальни, которые не стоят ваших стараний.

Обратите внимание Контролировать застройку станет легче: девелопер об открытии реестра объектов строительства

Очистка пыли только валиком для ворса

Валики для ворса являются удобным инструментом для очистки небольших предметов, таких как абажуры. Однако этот метод не действителен для удаления пыли из тумб, комодов и кроватей.

"Клей на валике недостаточно прочен, чтобы собрать всю пыль и грязь, и для покрытия большой площади может потребоваться много времени", – говорит эксперт Карина Тонер.

Использование тряпки из микрофибры и универсального моющего средства более эффективным способом очистки поверхностей в спальне.

Очистка подушек в стиральной машине

Теоретически вы можете стирать подушки в стиральной машине. Но не все подушки можно класть в стиральную. Обязательно проверяйте этикетки, иначе у вас есть шанс испортить подушки. А лучше всего – стирать их руками.

"Подушки из полиэстера нужно стирать вручную, чтобы предотвратить повреждение волокон", – предупреждает эксперт по химчистке Идан Друян. "Также важно, как вы их сушите: сушка на воздухе лучше, чем в барабанной сушилке, чтобы помочь им сохранить свою форму".

Очистка плесени перекисью водорода

Избавиться от черной плесени отбеливателем или перекисью водорода – это самое худшее, что мы можем сделать, говорит эксперт по влаге и сантехнике Рич Маллинз.

"Эти смеси эффективны для очищения плесени, но на самом деле они не убивают плесень или ее токсины навсегда. Это увеличивает вероятность рецидива".

Лучше всего использовать уксус. Было доказано, что он не только более эффективно уничтожает споры плесени, но также является хорошим нетоксичным вариантом для такого пространства, как спальня.

Чтобы предотвратить появление плесени в спальне, спите с открытой дверью или окном, чтобы влага выходила, или приобретите осушитель.