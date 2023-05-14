Хоча ми всі "за" розумні поради щодо очищення, важливо, щоб вони справді працювали. Також важливо, щоб вони економили ваш час. Ось три прийоми прибирання спальні, які не варті ваших старань.

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Очищення пилу тільки валиком для ворсу

Валики для ворсу є зручним інструментом для очищення невеликих предметів, таких як абажури. Однак цей метод не дієвий для видалення пилу з тумб, комодів і ліжок.

"Клей на валику недостатньо міцний, щоб зібрати весь пил і бруд, і для покриття великої площі може знадобитися багато часу", – каже експертка Карина Тонер.

Використання ганчірки з мікрофібри та універсального мийного засобу є більш ефективним способом очищення поверхонь у спальні.

Очищення подушок у пральній машині

Теоретично ви можете прати подушки в пральній машині. Але не всі подушки можна класти до пральної. Обовʼязково перевіряйте етикетки, бо інакше ви маєте шанс зіпсувати подушки. А найкраще – прати їх руками.

"Подушки з поліестеру потрібно прати вручну, щоб запобігти пошкодженню волокон", – попереджає експерт із хімчистки Ідан Друян. "Також важливо, як ви їх сушите: сушіння на повітрі краще, ніж в барабанній сушарці, щоб допомогти їм зберегти свою форму".

Очищення цвілі перекисом водню

Позбутися чорної цвілі відбілювачем або перекисом водню – це найгірше, що ми можемо зробити, каже експерт з питань вологи та сантехніки Річ Маллінз.

"Ці суміші ефективні для очищення цвілі, але насправді вони не вбивають цвіль або її токсини назавжди. Це збільшує ймовірність рецидиву".

Найкраще використовувати оцет. Було доведено, що він не тільки ефективніше знищує спори цвілі, але також є хорошим нетоксичним варіантом для такого простору, як спальня.

Щоб запобігти появі цвілі в спальні, спіть із відчиненими дверима чи вікном, щоб волога виходила, або придбайте осушувач.