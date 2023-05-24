При уборке спальни есть одна задача, которую профессиональные уборщики всегда выполняют первой. Есть подозрение, что вы откладывали его на позже, если не в заключение.

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Первое, что нужно убирать в спальне

Когда дело касается уборки в спальне, первый и самый важный совет – это очистить комнату от пыли, говорят профессиональные уборщики.

"Очистка пыли в спальне важна по нескольким причинам. Это устраняет аллергены, улучшает качество воздуха в помещении и предотвращает накопление пыли, которая может повредить мебель или повлиять на общую чистоту комнаты", - говорит эксперт по уборке Маффетта Крюгер.



Уборку следует начинать с вытирания пыли / Фото Unsplash

Кроме того, если начать уборку с очистки пыли, это облегчит процесс в остальной комнате. Пыль имеет способность накапливаться везде, поэтому лучше справиться с ней сразу. Также если вы будете вытирать пыль под конец уборки, то она будет падать на только что очищенные участки.

От пыли нужно избавляться полностью. Не забывайте, что он есть не только на мебели, но и на матрасе, полу и воздухе – всюду. Для этого можно использовать надежную ткань из микрофибры.

Подумайте об очищении светильников, верхней части шкафов, углов потолка и полок, говорят эксперты. Далее протрите окна и мебель, а завершите все пылесосом – в том числе под кроватью, где это необходимо. Работая таким образом, вы очистите как можно больше пыли.