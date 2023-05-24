Під час прибирання спальні є одне завдання, яке професійні прибиральники завжди виконують першим. Є підозра, що ви відкладали його на пізніше, якщо не на завершення.

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Перше, що треба прибрати в спальні

Коли справа стосується прибирання у спальні, перша і найважливіша порада – це очистити кімнату від пилу, кажуть професійні прибиральники.

"Очищення пилу в спальні є важливим з кількох причин. Це усуває алергени, покращує якість повітря в приміщенні та запобігає накопиченню пилу, який може пошкодити меблі або вплинути на загальну чистоту кімнати", – каже експерт із прибирання Маффетта Крюгер.



Прибирання варто починати з витирання пилу / Фото Unsplash

Окрім того, якщо почати прибирання з очищення пилу, то це полегшить процес у решті кімнати. Пил має здатність накопичуватися скрізь, тому найкраще впоратися з ним одразу. Також якщо ви будете витирати пил під кінець прибирання, то він падатиме на щойно очищені ділянки.

Від пилу треба позбуватися повністю. Не забувайте, що він є не лише на меблях, а й на матраці, підлозі та повітрі – усюди. Для цього можна використовувати надійну тканину з мікрофібри.

Подумайте про очищення світильників, верхньої частини шаф, кутів стелі та полиць, говорять експерти. Далі витріть вікна та меблі, а завершіть усе пилососом – у тому числі під ліжком, де це необхідно. Працюючи таким чином, ви очистите якомога більше пилу.