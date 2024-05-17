Из-за повышенной влажности в ванной комнате надо регулярно очищать все вещи, а особенно это касается текстиля. Иначе это помещение станет рассадником бактерий.

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Коврики

Только 10 процентов людей во время опроса признались, что чистят коврик в ванной раз в месяц. Хозяева говорят, что им трудно принимать душ, когда нет коврика, а ему нужно время, чтобы высохнуть.

Однако коврик надо регулярно стирать. Эксперты говорят, что это лучше делать чаще, чем раз в месяц. Четким признаком того, что ваш коврик нуждается в очистке, является изменение цвета или темные пятна.

Вы можете воспользоваться стиральной машинкой, но перед тем не забудьте встряхнуть ковер от мусора, волос и грязи.

Коврик в ванной надо регулярно чистить или стирать / Фото Pexels

Шторки для душа

Занавески защищают остальную ванную комнату от намокания во время принятия душа. Но из-за постоянного контакта с водой на занавесках может образоваться плесень. Чтобы избежать этого, шторки надо очищать. В частности, эксперты советуют стирать их в машинке, положив между двумя полотенцами.

В качестве очистителя используйте стиральный порошок и половину стакана пищевой соды или стакан белого уксуса.

Аксессуары

Во время уборки ванной комнаты часто пренебрегают грязными подставками для зубных щеток и мыльницами. Каждый раз, когда вы кладете зубную щетку в грязную подставку, количество микробов накапливается.

Сейчас мыльницы используют реже, но те, у кого они есть, должны очищать их по крайней мере раз в несколько недель. Специалисты говорят, что эффективно будет замачивать мыльницы и подставки в отбеливателе.