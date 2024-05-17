Через підвищену вологість у ванній кімнаті треба регулярно очищувати всі речі, а особливо це стосується текстилю. Інакше це приміщення стане розсадником бактерій.

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Килимки

Лише 10 відсотків людей під час опитування зізналися, що чистять килимок у ванній раз на місяць. Господарі кажуть, що їм важко приймати душ, коли немає килимка, а йому потрібен час, щоб висохнути.

Проте килимок треба регулярно прати. Експерти кажуть, що це краще робити частіше, ніж раз на місяць. Чіткою ознакою того, що ваш килимок потребує очищення, є зміна кольору або темні плями.

Ви можете скористатися пральною машинкою, але перед тим не забудьте струсити килим від сміття, волосся та бруду.

Килимок у ванній треба регулярно чистити або прати / Фото Pexels

Шторки для душу

Фіранки захищають решту ванної кімнати від намокання під час приймання душу. Та через постійний контакт з водою на завісах може утворитися цвіль. Щоб уникнути цього, шторки треба очищувати. Зокрема, експерти радять прати їх у машинці, поклавши між двома рушниками.

Як очисник використовуйте пральний порошок і половину склянки харчової соди чи склянку білого оцту.

Аксесуари

Під час прибирання ванної кімнати часто нехтують брудними підставками для зубних щіток і мильницями. Кожен раз, коли ви кладете зубну щітку в брудну підставку, кількість мікробів накопичується.

Зараз мильниці використовують рідше, але ті, у кого вони є, мають очищувати їх принаймні раз на кілька тижнів. Фахівці кажуть, що ефективно буде замочувати мильниці та підставки у відбілювачі.