С чего нужно начинать уборку в ванной: советы экспертки

Ванная – одно из самых грязных помещений в доме. Для того чтобы убрать в ней эффективно, следует знать, как это правильно сделать.

Знание правильного порядка облегчит эту скучную домашнюю работу. Эксперт по экологической уборке Алисия Соколовски поделилась рекомендациями.

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Что убрать в первую очередь

Во время уборки ванной комнаты лучше всего начать с мытья ванной или душевой кабины, а также раковины.

Уксус и вода или пищевая сода и вода хорошо очищают мыльную пену и налет, которые скапливаются в ваннах, душах и раковинах. Если этого недостаточно, попробуйте смешать пищевую соду и уксус, чтобы сделать пасту. Нанесите пасту на более устойчивые участки и оставьте на время, чтобы кислота в уксусе расщепила накипь,

– объясняет Алисия Соколовски.

Душевые кабины и раковины часто не нуждаются в таких агрессивных химических чистящих средствах, как унитазы и пол. Потому бытовых растворов будет достаточно.

Не забывайте почистить занавес для душа, если он у вас есть. Со временем на занавесе накопится много грязи и мыла, а позже – плесень.

"Влажная среда является основным местом для размножения бактерий, поэтому вы должны иметь привычку регулярно очищать штору", – подчеркнула эксперт.

Большинство штор для душа положить в стиральную так же, как одеяло или полотенце. Обычно достаточно это делать каждые три месяца.