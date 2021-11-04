Учтите перед ремонтом: 5 современных трендов, которые подведут в быту

Темная сантехника и глянцевая поверхность могут показаться современными решениями, которые выведут дизайн вашего дома на новый уровень. Однако специалисты предостерегают, что за эстетичностью некоторых веяний скрывается их непрактичность.

Дизайнер интерьеров с ником design_dizart, выделил 5 красивых решений, которые подведут вас в быту. Избегайте их и найдите обходные пути, чтобы не пришлось мириться с ежедневными неудобствами.

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Черная сантехника

На черной сантехнике видны пятна и разводы / Фото Pinterest

Черная глянцевая сантехника без преувеличения – одно из самых красивых решений на рынке. Однако именно на ней видны все отпечатки, капли воды и налет от жесткой воды.

Глянец в сочетании с механической системой push to open без ручек

Лучше избегать глянцевых кухонных фасадов / Фото Pinterest

По отдельности эти решения вполне приемлемы. Однако использовать их одновременно – категорически запрещено. Это не только выглядит странно, но и умножает количество пятен и разводов на всех поверхностях кухни.

Если вы решили установить глянцевые фасады, выбирайте светлые цвета, а еще лучше – специальное покрытие soft-touch, которое противостоит механическим повреждениям и не оставляет следов.

Умывальник из камня

Умывальник из камня может быстро потерять первоначальный вид / Фото Pinterest

Это еще одно трендовое решение, которое будет непрактичным в быту. Умывальник из светлого камня может окраситься в цвет продуктов и потеряет белизну, если вы будете мыть в нем овощи от грязи. Темный материал наоборот – быстро затрется и станет белым в местах, часто контактирующих с посудой.

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Люстры без света

Непрактичные люстры / Фото Pinterest

Помпезная люстра с минимальным количеством света не поможет вам добиться основной функции этого предмета. Возможно, есть смысл устанавливать ее для декора, однако тогда придется продумывать дополнительные световые сценарии со встроенными лампочками или трековой системой, а это – еще больше расходов.

Комнаты в разных стилях

Не стоит использовать разные стили в одном доме / Фото Pinterest

Все комнаты в доме должны иметь общий концепт. Конечно, вы можете добавить нотку индивидуальности в каждое отдельное помещение, но это не значит, что спальня – это классика, а гостиная – лофт. Смешивая стили, вы рискуете очень быстро устать от пестрого дизайна собственного дома.