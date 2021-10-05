У нас же шпалери не спішать повністю здати позиції. Люди традиційно обирають рулонний матеріал з декором, щоб прикрасити приміщення та додати у нього трохи тепла й затишку.

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Звісно, таке рішення може бути вдалим. Головне – уникати цих помилок.

Яскраві шпалери

Уникайте яскравих кольорів / Фото Pinterest

Обираючи шпалери яскравого кольору, приготуйтеся, що ваша кімната стане візуально вужчою. Шум, створений неправильно підібраною палітрою, захарастить приміщення та повністю перетягне увагу на себе.

Виняток – сучасні шпалери з геометричним принтом, які можна використовувати у стилі артдеко для оформлення акцентної стіни.

Дамаск в чорно-білому варіанті

Краще використовувати нейтральний дамаск / Фото Pinterest

Дамаск – класичний варіант шпалер, який стильно виглядає в нейтральній палітрі. Коли в принт проникає яскраво-синій, червоний чи помаранчевий або якщо виробники звертаються до чорно-білого варіанту принта, виникає ризик, що кімната виглядатиме вульгарно.

Принт "турецький огірок" у яскравому виконанні

Обирайте суцільний принт, який не створить відчуття яскравих "плям" на стіні / Фото Pinterest

Подібне трапляється й тоді, коли замість класичного "турецького огірка" в бежевих, коричневих та світло-зелених кольорах, ви купуєте "наляпані" шпалери з яскравими кольоровими плямами. Це не лише повністю руйнує візуальну привабливість покриття, але й робить його занадто різкими.

Масивний принт по периметрі усієї кімнати

Забудьте про масивний принт / Фото Pinterest

Такі шпалери вважаються акцентними, відповідно – повинні використовуватися лише точково. Якщо поклеїти їх на усі стіни, приготуйтеся, що яскраві шпалери з квітами та зигзагами швидко втомлять ваш зір.

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Різний колір шпалер для передпокою, коридору і кухні

Найчастіше ці зони плавно перетікають одна в одну. Якщо у вас немає дверей, які розділяють передпокій та коридор, коридор та кухню, краще зупинитися на однотонному заклеюванні стін одним кольором. Інакше – вас очікують неестетичні стики.

Недоречні поєднання

Реалістичні бетонні шпалери підійдуть для індустріального стилю / Фото Pinterest

Звісно, ви можете експериментувати з найсміливішими варіантами, проте пам'ятайте, що вдалий дизайн інтер'єру базується на безпрограшних комбінаціях. Так, дамаск доречний лише в приміщеннях класичного стилю, квітковий принт – у кантрі, геометрія – в артдеко, мінімалістичний принт – у сканді.

Й навіть попри те, що дизайнери радять відмовитися від будь-яких імітацій, в деяких стилях інтер'єру можливо і це. Приміром шпалери, які імітують бетон, вдало використовуються у лофтах.