Дизайнер інтер'єрів з ніком design_dizart, виокремила 5 красивих рішень, які підведуть вас у побуті. Уникайте їх та знайдіть обхідні шляхи, щоб не миритися із щоденними незручностями.

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Чорна сантехніка

На чорній сантехніці видно розводи та плями / Фото Pinterest

Чорна глянцева сантехніка без перебільшення – одне із найкрасивіших рішень на ринку. Однак саме на ній видні усі відбитки, краплі води та наліт від жорсткої води.

Глянець у поєднання із механічною системою push to open без ручок

Краще уникати кухонних глянцевих фасадів / Фото Pinterest

По окремості ці рішення цілком прийнятні. Однак використовувати їх одночасно – категорично заборонено. Це не лише має дивний вигляд, але й примножує кількість плям та розводів на усіх поверхнях кухні.

Якщо ви все ж вирішили встановити глянцеві фасади, вибирайте світлі кольори, а ще краще – спеціальне покриття soft-touch, яке протистоїть механічним пошкодженням та не залишає слідів.

Умивальник з каменю

Умивальник з каменя може швидко втратити початковий вигляд / Фото Pinterest

Це ще одне трендове рішення, яке буде непрактичним у побуті. Умивальник зі світлого каменю може пофарбуватися у колір продуктів та втратить білизну, якщо ви митимете у ньому овочі від бруду. Темний матеріал навпаки – швидко затреться та стане білим в місцях, які часто контактують з посудом.

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Люстри без світла

Непрактичні люстри /Фото Pinterest

Помпезна люстра з мінімальною кількістю світла не допоможе вам досягнути основної функції цього предмету. Можливо, є сенс встановлювати її задля декору, проте тоді доведеться продумувати додаткові світлові сценарії з вмонтованими лампочками або трековою системою, а це – ще більше витрат.

Кімнати в різних стилях

Не варто використовувати різні стилі в одному будинку / Фото Pinterest

Усі кімнати в будинку повинні мати спільний концепт. Звісно, ви можете додати нотку індивідуальності в кожне окреме приміщення, але це не означає, що спальня – це класика, а вітальня – лофт. Змішуючи стилі, ви ризикуєте дуже швидко втомитися від строкатого дизайну власної домівки.