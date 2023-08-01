Это один из 11 домов на 550 акрах природоохранной земли, поэтому недвижимость нельзя расширять. Самый дорогой дом острова вышел на рынок за 19,5 миллиона долларов.

Обратите внимание Клубный дом в уютном районе: КН РИЭЛ о преимуществах нового проекта во Львове

Дом для тех, кто любит быть наедине с природой

Жилье площадью 350 квадратных метров вмещает пять спален. В Чилмарке, где расположен дом, спокойная местность и есть частный доступ к более чем 3 километрам песчаных пляжей.

"Это один из красивейших пляжей на Восточном побережье. Дом расположен на чрезвычайно частном участке", – говорит агент по листингу Грейс Хагерти.

Все окрестные территории создают атмосферу далекого мира. Агентша сравнивает это с "въездом в другую страну". С панорамным видом на океан на 360 градусов дом является самым лучшим тихим местом для отдыха. То, что он появился на рынке, - огромная редкость.

Дерево придает уют в интерьере / Фото Realtor

Интересно, что к собственности принадлежит овцеводня, сарай с чердаками и передвижной кедровый курятник. То есть, раньше здесь жил настоящий хозяин.

Дом построили в 2000 году, и недавно его как раз отремонтировали снаружи. Основной люкс расположен на первом этаже. Оттуда можно попасть в открытый душ из красного дерева.

"Дом утеплен и очень ухожен, поэтому его можно было использовать как основное место жительства. Но большинство людей, которые осматривали жилье, говорят, что больше хотели бы использовать его как летнее жилье. Я думаю, что следующим покупателем станет тот, кто любит природу, спокойствие и хочет жить как можно дальше от всех", – рассказывает Грейс.