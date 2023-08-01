Це один із 11 будинків на 550 акрах природоохоронної землі, тому нерухомість не можна розширювати. Найдорожчий будинок острова вийшов на ринок за 19,5 мільйона доларів.

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Будинок для тих, хто обожнює бути наодинці з природою

Житло площею 350 квадратних метрів вміщує п'ять спалень. У місті Чилмарк, де розташований будинок, спокійна місцевість та є приватний доступ до більш ніж 3 кілометрів піщаних пляжів.

"Це один із найгарніших пляжів на Східному узбережжі. Будинок розміщений на надзвичайно приватній ділянці", – каже агентка із лістингу Грейс Хагерті .

Усі навколишні території створюють атмосферу далекого світу. Агентка порівнює це з "в'їздом в іншу країну". З панорамним видом на океан на 360 градусів будинок є найкращим тихим місцем для відпочинку. Те, що він з'явився на ринку, є величезною рідкістю.

Дерево додає затишку в інтер'єрі / Фото Realtor

Цікаво, що до власності належить вівчарня, сарай з горищами й пересувний кедровий курник. Тобто раніше тут жив справжній господар.

Дім збудували у 2000 році, і нещодавно його якраз відремонтували зовні. Основний люкс розташований на першому поверсі. Звідти можна потрапити до відкритого душу з червоного дерева.

"Будинок утеплений та дуже доглянутий, тому його можна було використовувати як основне місце проживання. Але більшість людей, які оглядали житло, кажуть, що більше хотіли б використовувати його як літню оселю. Я думаю, що наступним покупцем стане той, хто любить природу, спокій і хоче жити якомога далі від усіх", – розповідає Грейс.