Как угроза наступления России повлияла на рынок недвижимости Украины: новые данные

Напряжение на российско-украинской границе заставило людей придержать деньги и отсрочить покупку жилья. Особенно ярко снижение спроса проявляется по сравнению с количеством покупок в 2021 году.

Действительно ли украинцы не хотят инвестировать в квадратные метры из-за риска полномасштабной войны, или все же на это есть другие причины, разбирались журналисты DW. Собрали самое главное.

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Как социальное напряжение влияет на спрос

Инвестиционный банкир Сергей Фурма считает, что социальное напряжение является весомым фактором в принятии решения насчет покупки недвижимости.

Может ли эта история с потенциальной угрозой Путина остановить рост цен? Теоретически может. Потому что некоторая часть покупателей может отложить принятие решения до тех пор, пока ситуация не стабилизируется,

– отмечает экономист.

Сейчас эксперты продолжают наблюдать за ситуацией. Они добавляют, что через несколько месяцев вырисуется полноценная картина относительно того, как новости о возможном начале полномасштабной войны повлияли на спрос. Однако есть данные, свидетельствующие, что изменения происходят прямо сейчас.

Денис Судилковский вместе с командой ЛУН ежемесячно анализируют цены на квартиры в крупнейших городах Украины. Согласно их данных, 2021 год оказался рекордным по росту стоимости квадратного метра.

С весны 2021 года мы видим впервые за последние 7 лет существенное удорожание первичного жилья. Можно сказать, что на текущий день, если измерять с февраля по февраль, в Киеве цена за квадратный метр выросла с 1000 до 1290 долларов, во Львове цены выросли на 17%, в Одессе – на 13%.

При этом, добавляет Судилковский, рекордсменом стал киевский пригород, где стоимость жилья выросла на 34%.

Падение цен и локальные скидки

В последние 2 месяца стремительное удорожание жилья прекратилось. По данным аналитиков, летом "квадрат" в новостройках дорожал на 50 долларов каждый месяц, но уже в декабре 2021 – январе 2022 года, был зафиксирован средний рост всего на 10%. В частности, это обусловлено сезонным снижением спроса.

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Эксперт по рынку недвижимости Виктория Никитенко добавляет, что кроме политической ситуации, покупатели наблюдают за ценами на стройматериалы, газ и в целом инфляцией. Это затишье чувствуют и застройщики.

Среднее падение спроса среди стабильных игроков достигало 30 – 35%. Были прецеденты 40 – 45%, но это касалось "масс-маркета",

– отмечает Никитенко.

Эксперт прибавляет, что в этом сезоне застройщики распродавали не только "неликвид", но и предлагали большие дисконты на квартиры с привычной планировкой на средних этажах. Вместе с этим на скидки соглашались даже продавцы вторичного жилья. Самая высокая скидка могла составлять до 15%.

В период психологического напряжения, "вторичка" продемонстрировала дисконты. Особенно это касалось Харькова и других находившихся под прессом регионов. На самом деле немного выросли цены на вторичном рынке Львова,

– добавляет Никитенко.

Все эксперты сходятся во мнении, что паника в информационном пространстве не стала настолько мощной, чтобы поколебать рынок жилья, однако некоторые изменения она все же внесла.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.