С каждым годом люди все больше понимают, что дом – это убежище их. Это место, где мы восстанавливаемся, отдыхаем, проводим время с родными. Именно поэтому наша задача – создать уютную гостиную с успокаивающей атмосферой. А цвета красок играют в этом едва ли не важнейшую роль. Узнайте, какие волшебные тона и оттенки имеют статус "спокойных".
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Кремовый
Кремовая гостиная в оттенке Farrow & Bal Stirabout / Фото Farrow & Ball
Оливковый
Смелый, но успокаивающий цвет / Фото Future
Голубой
Идеальный мягкий тон, делающий гостиную свежей / Фото Farrow & Ball
Коричневый
Теплый и спокойный цвет, создающий чувство глубины / Фото Urbanology Designs
Серо-зеленый
Утонченный и приглушенный оттенок / Фото Polly Wreford