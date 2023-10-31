С каждым годом люди все больше понимают, что дом – это убежище их. Это место, где мы восстанавливаемся, отдыхаем, проводим время с родными. Именно поэтому наша задача – создать уютную гостиную с успокаивающей атмосферой. А цвета красок играют в этом едва ли не важнейшую роль. Узнайте, какие волшебные тона и оттенки имеют статус "спокойных".

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Кремовый

Кремовая гостиная в оттенке Farrow & Bal Stirabout / Фото Farrow & Ball

Оливковый

Смелый, но успокаивающий цвет / Фото Future

Голубой

Идеальный мягкий тон, делающий гостиную свежей / Фото Farrow & Ball

Коричневый

Теплый и спокойный цвет, создающий чувство глубины / Фото Urbanology Designs

Серо-зеленый

Утонченный и приглушенный оттенок / Фото Polly Wreford