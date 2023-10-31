З кожним роком люди все більше розуміють, що дім – це їхній притулок. Це місце, де ми відновлюємось, відпочиваємо, проводимо час з рідними тощо. Саме тому нашим завданням є створити затишну вітальню із заспокійливою атмосферою. А кольори фарб відіграють у цьому чи не найважливішу роль. Дізнайтеся, які чарівні тони й відтінки мають статус "спокійних".

Зверніть увагу Інвестиції в нерухомість: як обрати об'єкт та забудовника

Кремовий

Кремова вітальня у відтінку Farrow & Bal Stirabout / Фото Farrow & Ball

Оливковий

Сміливий, але заспокійливий колір / Фото Future

Блакитний

Ідеальний м'який тон, який робить вітальню свіжою / Фото Farrow & Ball

Коричневий

Теплий і спокійний колір, що створює відчуття глибини / Фото Urbanology Designs

Сіро-зелений

Витончений і приглушений відтінок / Фото Polly Wreford