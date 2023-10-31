Пять лучших цветов для гостиной, которые создадут успокаивающую атмосферу

Выбор лучшего цвета краски для вашей гостиной может быть сложным процессом. Хотя вы, вероятнее всего, захотите выбрать цвет, который вам по душе, важно также учитывать то, какие эмоции вызовет этот цвет.

С каждым годом люди все больше понимают, что дом – это убежище их. Это место, где мы восстанавливаемся, отдыхаем, проводим время с родными. Именно поэтому наша задача – создать уютную гостиную с успокаивающей атмосферой. А цвета красок играют в этом едва ли не важнейшую роль. Узнайте, какие волшебные тона и оттенки имеют статус "спокойных".

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Кремовый

Кремовая гостиная в оттенке Farrow & Bal Stirabout / Фото Farrow & Ball

Оливковый

Смелый, но успокаивающий цвет / Фото Future

Голубой

Идеальный мягкий тон, делающий гостиную свежей / Фото Farrow & Ball

Коричневый

Теплый и спокойный цвет, создающий чувство глубины / Фото Urbanology Designs

Серо-зеленый

Утонченный и приглушенный оттенок / Фото Polly Wreford