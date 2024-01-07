"Лесная фантазия": как выглядит домик на природе с таким интересным названием

Уютная деревянная хижина расположена в лесах округа Блейн, штат Айдахо. Это лучшее место для отдыха или проживания для тех, кто по-особому любит природу.

Коттедж с двумя спальнями и одной ванной продают за впечатляющую сумму – 2,7 миллиона долларов. Местные риелторы говорят, что цена так высока не зря – домик построил ученик известного американского архитектора-новатора Фрэнка Ллойда Райта.

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Лесная избушка в уединенном месте

"Эту недвижимость строили по четко соблюденной философии органической архитектуры – вплоть до материалов, которые использовали для форм окон и дверей. Во время строительства конструкции не использовались гвозди – только болты", – рассказал агент по листингу.

Лесную хижину построили еще в 1996 году, но она до сих пор в отличном состоянии, ведь ее постоянно обновляют. В прошлом году в кухне и ванной комнате произвели капитальный ремонт. Кстати, домик продается со студией площадью 75 квадратов.

Интерьер "Лесной фантазии" / Фото Realtor

Но главным преимуществом жилья является, конечно, его расположение. Домик расположен на лесистом участке с невероятными видами на гору. Для фанатов активного отдыха на природе – вообще сказка.

"Жилье расположено в нескольких минутах ходьбы от всемирно известного места для рыбалки нахлыстом на реке Биг-Вуд. До горнолыжного курорта Sun Valley Ski Resort всего лишь 20 минут", – рассказал агент.

Идеальное место для отдыха / Фото Realtor