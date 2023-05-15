Цей будинок пережив тотальну конвертацію і з гучного історичного пабу перетворився у затишне житло. Як зараз виглядає лондонське помешкання, ділимось далі.

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Як паб перетворився на дім

Колись західна вулиця Perrers Road була переповнена галасом та сміхом з місцевого популярного лондонського пабу. Сьогодні він з'явився на ринку нерухомості, проте у геть іншій ролі – затишного помешкання.

Пентхаус у класичному стилі з двома спальнями та ванними кімнатами тепер розташований у спокійній вулиці міста, з якої галас втік одразу після закриття закладу. Фасад будинку має ніжний та виточений британський стиль, а сама квартира наповнена природним світлом і затишком.



Затишна вітальня / Фото House beautiful

Спальня з виходом на терасу / Фото House beautiful



Одна зі спалень будинку / Фото House beautiful

На другому поверсі розташувалась велика кухня відкритого планування разом з обідньою зоною, гостьова спальня, ванна кімната та головна спальня, яка веде у приватний внутрішній дворик. Спустившись сходинками ви зможете дістатись вітальні з каміном, вбудованими шафами та стелажами для улюблених книг чи декору.

Вулиця та територія будинку висаджені деревами, поруч є парк та усі інші зручності. На території також передбачена зона для відпочинку. Вартість квартири становить 1,25 мільйона фунтів стерлінгів.