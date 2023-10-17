Природная красота: продают отличный домик в форме треугольника среди леса

Это не просто дом, а шедевр середины 20 века, разработанный в 1968 г. известным местным архитектором в Оклахоме. К тому же он расположен в таком месте, что туда сразу хочется ехать.

Жилье площадью 468 квадратных метров расположено на площади 0,8 гектара. Архитектурную жемчужину решили продавать за 895 тысяч долларов.

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Идеальный дом для жизни

Интерьер жилья просто великолепен. Высокие сводчатые потолки и идеально расположенные мансардные окна обеспечивают много природного света.

Спален в доме пять, почти у всех можно наслаждаться прекрасной природой за окном. Иногда может показаться, что вы просыпаетесь под солнцем и слушаете шум вековых деревьев за окном.

Среди оставшихся в доме оригинальных элементов – это балки и обшивка стен, дверцы-карманчики и даже кухонные шкафы. В общем, дом очень хорошо сохранился – это настоящий дизайн, выдержанный временем.

Дизайн интерьера в теплых тонах / Фото Realtor

Дом расположен на холме и, кажется, почти исчезает в природном лесистом ландшафте.

"В зимнем дворике, выходящем на север, есть красивый каменный камин и печь для пиццы, идеальное место для уютных ночей у костра", – говорит агент по листингу. Также на улице есть бассейн и спа.



Бассейн и зона отдыха на заднем дворе / Фото Realtor