Житло площею 468 квадратних метрів розташоване на площі 0,8 гектара. Архітектурну перлину вирішили продають за 895 тисяч доларів.

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Ідеальний будинок для життя

Інтер'єр житла просто чудовий. Високі склепінчасті стелі та ідеально розташовані мансардні вікна забезпечують багато природного світла.

Спалень у будинку є п'ять, майже у всіх можна насолоджуватися чудовою природою за вікном. Інколи може скластися враження, що ви прокидаєтеся під сонцем і слухаєте шум вікових дерев за вікном.

Серед оригінальних елементів, що залишилися в будинку – це балки та обшивка стін, дверцята-кишеньки та навіть кухонні шафи. Загалом будинок дуже добре зберігся – це справжній дизайн, витриманий часом.

Дизайн інтер'єру в теплих тонах / Фото Realtor

Будинок розташований на пагорбі й, здається, майже зникає в природному лісистому ландшафті.

"У зимовому дворику, що виходить на північ, є гарний кам’яний камін і піч для піци, що є ідеальним місцем для затишних ночей біля вогнища", – каже агент з лістингу. Також надворі є басейн і спа.



Басейн і відпочинкова зона на задньому дворі / Фото Realtor