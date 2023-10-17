Житло площею 468 квадратних метрів розташоване на площі 0,8 гектара. Архітектурну перлину вирішили продають за 895 тисяч доларів.
Зверніть увагу Автономне опалення в новобудовах: особливості й ефективність
Ідеальний будинок для життя
Інтер'єр житла просто чудовий. Високі склепінчасті стелі та ідеально розташовані мансардні вікна забезпечують багато природного світла.
Спалень у будинку є п'ять, майже у всіх можна насолоджуватися чудовою природою за вікном. Інколи може скластися враження, що ви прокидаєтеся під сонцем і слухаєте шум вікових дерев за вікном.
Серед оригінальних елементів, що залишилися в будинку – це балки та обшивка стін, дверцята-кишеньки та навіть кухонні шафи. Загалом будинок дуже добре зберігся – це справжній дизайн, витриманий часом.
Дизайн інтер'єру в теплих тонах / Фото Realtor
Будинок розташований на пагорбі й, здається, майже зникає в природному лісистому ландшафті.
"У зимовому дворику, що виходить на північ, є гарний кам’яний камін і піч для піци, що є ідеальним місцем для затишних ночей біля вогнища", – каже агент з лістингу. Також надворі є басейн і спа.
Басейн і відпочинкова зона на задньому дворі / Фото Realtor