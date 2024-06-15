Дизайнерский дом с двумя спальнями доступен за 895 тысяч долларов. Он спроектирован в скандинавском стиле и сразу привлекает внимание из-за стремительной крыши.

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Мечта о домике в лесу станет чьей-то реальностью

Дом под названием Mossy Hill получил много наград за свою уникальность и, конечно, экологичность, что является идеей скандинавских домов. А еще он как будто размывает границу между интерьером и окружающей средой.

Каждая конструкция создана с использованием экологически чистых материалов, что создает гармоничную связь с природным окружением,

– отметила агент по продажам.

Окна на обоих этажах огромные, будто образуют стеклянную стену. А мансардные созданы по инновационной технологии – работают от солнечных батарей, "автоматически открываются и закрываются в соответствии с погодой, чтобы регулировать поток воздуха и температуру внутри". Изюминки экстерьеру добавляет черная металлическая крыша.

Очень уютный интерьер в скандинавском стиле / Фото Steph Mossey

Кроме спален, дом вмещает кухню с новой техникой, гостиную с деревянными инкрустациями и две ванные комнаты.

"Лесной тайник" расположен неподалеку от горнолыжных курортов Woodstock, Saugerties и Catskills. До Нью-Йорка ехать всего 2,5 часа.