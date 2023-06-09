Сюда сразу хочется ехать: в Род-Айленде продают крошечный, но очень уютный коттедж

Маленький коттедж с одной спальней и одной ванной занимает всего 53 квадратных метров. Его считают "идеальным местом для того, чтобы написать роман".

Дом появился в конце мая за 459 тысяч долларов США. Небольшое стильное пространство быстро привлекло внимание покупателей и сейчас ждет продажи.

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Очаровательный домик для отдыха

Коттедж построили по заказу нынешнего владельца-художника, живущего в городе. На выходные он любил заниматься садоводством и отдыхать на природе.

Внутренняя часть небольшой собственности является произведением искусства. Коттедж имеет чистый современный дизайн, являющийся фирменной эстетикой архитектора Джека Райана.

Хотя жилье маленькое, здесь есть все необходимое / Фото Realtor

"Вдохновением для создания дома была наполовину пещера, наполовину оранжерея", – говорит агент по размещению статей Роберт Ратли.

Дом находится всего в нескольких минутах от пешеходных тропинок в лесу Одубон и в 35 минутах от центра города Провиденс.

Следующий владелец мог бы спокойно жить, организовывать мероприятия или, возможно, предложить помещение в качестве краткосрочной аренды на время отпуска.

Это жилье расположено в одной из самых сельских местностей штата. Вы можете наслаждаться пением птиц и дышать чистым воздухом.