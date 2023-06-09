Дім з'явився наприкінці травня за 459 тисяч доларів США. Невеликий стильний простір швидко привернув увагу покупців і зараз чекає продажу.

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Чарівний будиночок для відпочинку

Котедж збудували на замовлення теперішнього власника-художника, який живе в місті. На вихідні він любив тут займатися садівництвом та відпочивати на природі.

Внутрішня частина маленької власності є витвором мистецтва. Котедж має чистий сучасний дизайн, який є фірмовою естетикою архітектора Джека Райана.

Хоча житло маленьке, тут є все необхідне / Фото Realtor

"Натхненням для створення будинку була наполовину печера, наполовину оранжерея", – каже агент з розміщення статей Роберт Ратлі.

Будинок розташований лише за кілька хвилин від пішохідних стежок у лісі Одубон і за 35 хвилин від центру міста Провіденс.

Наступний власник міг би спокійно жити, організовувати заходи або, можливо, запропонувати приміщення як короткострокову оренду на час відпустки.

Це помешкання розташоване в одній із найбільш сільських місцевостей штату. Ви можете насолоджуватися співом пташок і дихати найчистішим повітрям.