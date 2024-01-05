Рядом с горнолыжным комплексом: сколько стоит коттедж в курортном селе Волосянка

В Волосянке, неподалеку от Славского, продают двухэтажный коттедж с новым ремонтом. До горнолыжного курорта "Захар Беркут" ехать всего 10 минут.

Коттедж был построен в период с 2001 по 2010 годы. Недавно в нем начали делать ремонт, но выполнили его всего на 50%. Стоимость такого жилья составляет 77 900 долларов, то есть около 3 миллионов гривен. Однако автор объявления указывает, что цена договорная, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений на OLX.

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Как выглядит коттедж в Волосянке за 3 миллиона

Жилая площадь коттеджа составляет 86 квадратных метров. В доме есть три комнаты, кухня-столовая и два санузла. Его продают меблированным с новой бытовой техникой. Тип отопления – индивидуальное электрическое.

Стены облицованы деревом в каждой комнате / Фото OLX.

Однако, если учитывать тот факт, что ремонт выполнен всего на 50%, новому владельцу или владелице нужно будет потратить немалые средства, чтобы завершить обустройство. Не каждый на это согласится, ведь это непредсказуемые расходы.

В то же время, все зависит от того, как коттедж будут использовать. Если его приобретут с целью сдавать в аренду отдыхающим, то со временем расходы покроются. Это может стать отличным источником пассивного заработка.

Сколько стоит самый дорогой дом в Славском

В курортном поселке Славское на продажу предлагают всего 10 домов. По состоянию на конец декабря самым дорогим из них был двухэтажный деревянный коттедж с 17 сотками земли. Цена такой собственности составляет 300 тысяч долларов.

Внутри владельцы обустроили 22 маленькие комнаты с балконами, ведь коттедж всегда сдавали в аренду отдыхающим. На территории коттеджа есть стоянка для автомобилей, беседки и зона отдыха. Вероятно, новый владелец или владелица также будут сдавать коттедж в аренду, ведь в курортном поселке это очень выгодно.