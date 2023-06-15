Одной из многих привлекательных особенностей водоема, среди которых – четыре родниковых дамбы и озерце. Также есть красивые пастбища, а вокруг дома огорожена территория для детей и домашних животных. Кстати, в одном из прудов живут два мили утконоса.

Обратите внимание Что такое сервисные центры застройщика и как они облегчают покупку жилья в новостройках

Дом как с картинки

Дом был построен в начале 90-х. Две ванные комнаты отремонтировали за последние несколько лет и выглядят совершенно безупречно.

"Дом очень хорош. Каждый, кто его осматривал, влюблялся в него", – рассказывает агент по листингу.



Уютный дом в сельской местности / Фото Realestate

Дом расположен среди живописной долины, где плодородная почва. Здесь новый владелец может насладиться волшебными видами или свернуть калачиком в уголке у дровяного очага.

Большая гостиная с панорамными окнами / Фото Realestate

На верхнем этаже в доме есть две спальни и библиотека или офис для тех, кто работает дома. Отремонтированная ванная придает этому уровню нотку современной роскоши.

Современная и обновленная кухня / Фото Realestate

Для гостей здесь есть отдельное здание с двуспальной кроватью размера queen-size и отдельной ванной комнатой. На рынке недвижимость размещена в списке "Предложение более чем в 1,95 миллиона долларов".



Живописное озеро / Фото Realestate