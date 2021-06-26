Потенциальные клиенты делились на 2 категории: покупатели и инвесторы. Что они подыскивали – читайте далее.

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Что искали чаще всего

По данным сервиса OLX Недвижимость, в 2020 году жители Киева и Одессы преимущественно подбирали жилье на вторичном рынке. Спросом пользовались однокомнатные квартиры. Чуть менее популярными были аналогичные квартиры во Львове. Двухкомнатное жилье одинаково искали в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

На вторичном рынке подбирали однушки / Фото Pixabay

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Инвестиции в новостройки

В новостройках украинцы искали однокомнатные квартиры. Этот вариант наиболее доступен по цене, удобен для инвестирования, а также его легче продать или сдать в аренду.

Всем известно, что при покупке жилья на этапе котлована можно получить максимальную прибыль, ведь в этот момент цена за "квадрат" наиболее низкая. Однако следует учитывать и возможные риски.

При этом в 2020 году большинство инвесторов подыскивали уже построенные дома – это позволяет минимизировать риски.

На цены повлияло банкротство двух системных застройщиков – "Аркады" и "Укрбуда". Многие инвесторы побоялись вкладывать в первичку. Поэтому произошло перераспределение: выросли цены на готовые квадратные метры,

– пояснила генеральный директор группы компаний KDU Realty Group Елена Маленкова.

По словам экспертом, на первичном рынке самым большим спросом пользовались одно- и двухкомнатные квартиры в Киеве и Одессе, а в Харькове, Львове и Днепре чаще искали двух- и трехкомнатное жилье.