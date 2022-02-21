Украинцы начали покупать больше недвижимости: как росло количество сделок за 7 лет
Источник:The Page
Количество договоров купли-продажи квартир и домов, удостоверенных регистраторами от 2015 года возросло на 70%, а земли – более чем втрое.
Об этом свидетельствуют опубликованные Минюстом данные. Согласно аналитике ведомства, количество совершаемых регистраторами соглашений по отчуждению недвижимого имущества из года в год показывает положительную динамику.
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Всего в 2015 году, по подсчетам портала domik.ua, было зарегистрировано 330 846 сделок, связанных с договорами купли-продажи, дарением, пожизненным содержанием, обменом, пожертвованиями, рентами и так далее, а в 2021 году их количество достигло 546 085 сделок.
С 2015 по 2021 год: как менялся спрос
Количество сделок с недвижимым имуществом, удостоверенных государственными и частными нотариусами в 2015 – 2021 годах
|Вид договора
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Отчуждение недвижимого имущества
|330846
|356054
|434737
|462249
|480581
|465763
|546085
|из них купля-продажа квартир и жилых домов
|191686
|228057
|255733
|276873
|300726
|278675
|325174
|Договор отчуждения земельных участков, а также земельных долей
|142647
|179292
|210025
|218504
|224913
|277101
|379437
|из них купля-продажа
|99957
|127619
|149070
|151139
|170425
|217810
|306203
Исключением стал 2020 год, однако причиной пониженного спроса в это время была первая волна пандемии и связанный с ней локдаун. Эксперты отмечают, что рынок быстро догнал упущенное, так в 2021 году количество договоров по отчуждению недвижимости выросло на 13,63%.
Количество сделок купли-продажи квартир и жилых домов тоже существенно возросло. Если таких в 2015 году было 191 686, в 2021 их доля составляла уже 325 174, то есть больше на 69,64%.
Не помешала сделкам по земельным участкам даже пандемия. По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество договоров купли-продажи возросло почти на 27,8%. В прошлом году увеличение составило около 40,58%. Если сопоставить 2015 с 2021 годом, эта цифра выросла втрое.Чтобы ознакомиться с современными новостройками Киева и Львова, посмотрите каталог Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Девелопер предлагает сотни квартир, среди которых вы обязательно найдете ту, которая отвечает вашим потребностям.