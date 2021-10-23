Соответствующие изменения были приняты на заседании правительства 21 октября 2021. Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

Читайте Известный украинский девелопер отпраздновал 18 лет трогательный видеоманифест

Решение предусматривает упрощение требований к предмету ипотеки. Так, возрастные ограничения к недвижимости отменили. Однако это не касается областных центров с численностью населения свыше 1 миллион – там ипотечное жилье "должно быть принято в эксплуатацию или реконструировано не ранее чем в течение 10 лет".

Поэтому в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе теперь в кредит под 7% можно взять жилье, которое эксплуатируется максимум 10 лет. На сегодня, это дома 2011 года.

Кроме того, Кабмин увеличил лимит возможного превышения площади с 20% до 40%. То есть общая площадь теперь может составлять 50 "квадратов" на одного человека плюс 40% дополнительно по желанию (проценты за последние уплачиваются в полном объеме).