Украинцы смогут брать ипотеку под 7% на квартиры вторичного рынка: условия

Кабмин принял постановление, которым упростил требования к недвижимости, которая берется в ипотеку. Возраст жилья в крупных городах повысили с 3 до 10 лет. Также увеличили размер дополнительной площади.

Соответствующие изменения были приняты на заседании правительства 21 октября 2021. Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

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Решение предусматривает упрощение требований к предмету ипотеки. Так, возрастные ограничения к недвижимости отменили. Однако это не касается областных центров с численностью населения свыше 1 миллион – там ипотечное жилье "должно быть принято в эксплуатацию или реконструировано не ранее чем в течение 10 лет".

Поэтому в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе теперь в кредит под 7% можно взять жилье, которое эксплуатируется максимум 10 лет. На сегодня, это дома 2011 года.

Кроме того, Кабмин увеличил лимит возможного превышения площади с 20% до 40%. То есть общая площадь теперь может составлять 50 "квадратов" на одного человека плюс 40% дополнительно по желанию (проценты за последние уплачиваются в полном объеме).