В Украине хотят упростить переоборудование квартир под магазины и офисы: что изменится

В Украине станет проще разделить квартиру или же объединить несколько объектов недвижимости в одно пространство. Это произойдет в случае вступления в силу постановления правительства.

Порядок определения технической возможности разделения, объединения объекта (объектов) недвижимого имущества или выделения доли из объекта недвижимого имущества подготовило Министерство развития общин и территорий. Что о нем думают эксперты – читайте далее.

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Что говорят эксперты

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, документ является "правилами для цивилизованного раздела/перестройки объектов недвижимости".

По его словам, изменения коснутся преимущественно тех объектов, которые находятся в процессе строительства. Это связано с тем, что в старых домах нет возможности "кроить" помещения. Однако постановление Минрегиона может стать неплохим вариантом для тех инвесторов, которые в дальнейшем будут сдавать в аренду приобретенные квартиры.

Директор риелторского объединения "Простор" Юлия Курганова считает, документ упростит "дележку" жилья между наследниками, например. Ранее это было возможно только через суд, теперь же будет достаточно заявления.

При этом она рассказала, что существуют люди, которые покупают четырехкомнатную квартиру и потом просто делят ее на однокомнатные с совместным холлом. Далее недвижимость сдается в аренду как четыре квартиры. На этом, по ее словам, удается неплохо зарабатывать.

Эксперты по-разному оценивают новый документ / Фото 24 канал

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Что будет с ценами на аренду жилья

По мнению обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, нововведения могут отразиться на аренде жилья.

Подобные нововведения, которые требуют определенных временных и денежных затрат на переформатирование объектов, могут наложить отпечаток на средневзвешенные ставки аренды и потянуть их вверх,

– пояснила она.

В то же время эксперт уточнила, что арендаторы при этом "получат более комфортные и безопасные условия труда".

Аренда жилья может подорожать из-за нововведений / Фото 24 канал