Порядок визначення технічної можливості поділу, об'єднання об'єкта (об'єктів) нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна підготувало Міністерство розвитку громад і територій. Що про нього думають експерти – читайте далі.

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Що кажуть експерти

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, документ є "правилами для цивілізованого розподілу/перебудови об'єктів нерухомості".

Як каже експерт, зміни стосуватимуться переважно тих об'єктів, які знаходяться в процесі будівництва. Це пов'язано з тим, що в старих будинках немає можливості "кроїти" приміщення. Однак постанова Мінрегіону може стати непоганим варіантом для тих інвесторів, які надалі здаватимуть в оренду придбані квартири.

Директорка рієлторського об'єднання "Простор" Юлія Курганова вважає, що документ спростить розподіл житла між спадкоємцями, наприклад. Раніше це було можливо лише через суд, нині буде достатньо заяви.

При цьому вона розповіла, що існують люди, які купують чотирикімнатну квартиру і потім просто ділять її на однокімнатні зі спільним холом. Далі нерухомість здається в оренду як чотири квартири. На цьому, за її словами, вдається непогано заробляти.

Експерти по-різному оцінюють новий документ / Фото 24 канал​

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Що буде з цінами на оренду житла

На думку оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, нововведення можуть позначитися на оренді житла.

Подібні нововведення, які вимагають певних тимчасових і грошових витрат на переформатування об'єктів, можуть накласти відбиток на середньозважені ставки оренди й потягнути їх вгору,

– пояснила вона.

Водночас експертка уточнила, що орендарі при цьому "отримають більш комфортні та безпечні умови праці".

Оренда житла може подорожчати через нововведення / Фото 24 канал