Первые три мобильных офиса уже переданы Харьковщине, Донбасу и Луганщине. О значении этой инициативы – далее.
Читайте также Квартира с панорамными окнами: будут ли покупать такое жилье после окончания войны
Зачем Украине мобильные офисы
Мобильный офис – это специально оборудованное транспортное средство, призванное удовлетворить потребности функционирования государственных учреждений в условиях перемещения, неисправных каналов регулярной связи и энергоснабжения. Это особенно важно на территориях Украины, где велись активные боевые действия.
Благодаря обеспечению мобильными офисами областные военные администрации смогут возобновить работу в новом месте при перемещении из-за войны или возвращении в деоккупированные районы с поврежденной инфраструктурой.
При необходимости будем предоставлять услуги, выезжая в разные города Украины. А при деоккупации территорий сможем работать для людей там, где россияне полностью уничтожили инфраструктуру,
– поделился планами начальник Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Фонд "Партнерство за сильную Украину": справка
Это мультидонорская программа, призванная укрепить устойчивость украинского правительства к российской агрессии и оказать необходимую поддержку украинскому гражданскому обществу и частному сектору.
К теме – оккупанты разрушили 24 тысячи километров дорог в Украине: смотрите видео