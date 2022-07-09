Первые три мобильных офиса уже переданы Харьковщине, Донбасу и Луганщине. О значении этой инициативы – далее.

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Зачем Украине мобильные офисы

Мобильный офис – это специально оборудованное транспортное средство, призванное удовлетворить потребности функционирования государственных учреждений в условиях перемещения, неисправных каналов регулярной связи и энергоснабжения. Это особенно важно на территориях Украины, где велись активные боевые действия.

Благодаря обеспечению мобильными офисами областные военные администрации смогут возобновить работу в новом месте при перемещении из-за войны или возвращении в деоккупированные районы с поврежденной инфраструктурой.

При необходимости будем предоставлять услуги, выезжая в разные города Украины. А при деоккупации территорий сможем работать для людей там, где россияне полностью уничтожили инфраструктуру,

– поделился планами начальник Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Фонд "Партнерство за сильную Украину": справка

Это мультидонорская программа, призванная укрепить устойчивость украинского правительства к российской агрессии и оказать необходимую поддержку украинскому гражданскому обществу и частному сектору.