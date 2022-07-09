Перші три мобільні офіси вже передані Харківщині, Донеччині та Луганщині. Про значення цієї ініціативи – далі.
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Для чого Україні мобільні офіси
Мобільний офіс – це спеціально обладнаний транспортний засіб, покликаний задовольнити потреби функціонування державних установ в умовах переміщення, несправних каналів регулярного зв’язку та енергопостачання. Це особливо важливо на територіях України, де велися активні бойові дії.
Завдяки забезпеченню мобільними офісами обласні військові адміністрації зможуть відновити роботу в новому місці при переміщенні через війну або поверненні в деокуповані райони з пошкодженою інфраструктурою.
За потреби надаватимемо послуги, виїжджаючи в різні міста України. А при деокупації територій зможемо працювати для людей там, де росіяни вщент знищили інфраструктуру,
– поділився планами начальник Луганської ОДА Сергій Гайдай.
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Це мультидонорська програма, покликана зміцнити стійкість українського уряду до російської агресії та надати найнеобхіднішу підтримку українському громадянському суспільству і приватному сектору.
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