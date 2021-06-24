У реестра есть две основные функции. Подробнее рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Зачем нужен реестр

У подобного реестра две основные функции. Первая – информационная, она предназначена для потенциальных и реальных инвесторов, которые могут отслеживать ситуацию по объекту, а не жить в непонятном вакууме, когда застройщик либо исчез с радаров, либо кормит завтраками,

– отметила Берещак.

Вторая функция – систематизирующая. Реестр позволит местным властям отслеживать ситуацию на первичном рынке недвижимости.

По мнению эксперта, хаотичная застройка, которая наблюдается в Украине, является, в том числе, результатом "закрывания глаз на потенциально и реально проблемные стройки".

В перечень попадут проблемные стройки в Украине / Фото 24 канал

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Что может быть с объектами и застройщиками из "черного списка"

По словам Виктории Берещак, возможно несколько вариантов финала долгостроев:

девелопер может перепродать объект строительства другой компании или же вступить в альянс с финансово стабильной компанией;

строительства другой компании или же вступить в альянс с финансово стабильной компанией; девелопер признает себя банкротом, начинаются судебные разбирательства, инвесторы ищут выход из сложившейся ситуации. В случае вмешательства власти, можно найти компанию, которая займется завершением объекта.

В любом случае история должна быть о win-win государственно-частном взаимодействии, а не добровольно-принудительном мытарстве,

– резюмировала эксперт.