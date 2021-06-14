В Украине создадут черный список застройщиков: кто в него попадет

Кабинет Министров подготовил проект постановления о создании реестра недостроенного жилья в Украине. В него попадут объекты, которые не ввели в эксплуатацию в течение двух и более лет с начала строительства.

Министерство развития общин и территорий обнародовало документ. Кто попадет в реестр и какие могут возникнуть проблемы, рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

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Кто попадет в новый реестр

По словам Юрия Питы, в реестре не окажутся случайные объекты. Он отметил, что причисление к недостроям может стать механизмом давления на застройщика.

В то же время по словам Питы, может возникнуть другая проблема. Застройщик способен создать видимость работы на объекте, чтобы избежать попадания в список недостроев. Для этого необходимо провести аудит тех ЖК, которые не могут ввести в эксплуатацию в течение полутора лет.

В черный список могут внести замороженные и проблемные объекты / Фото 24 канал

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Эксперт пояснил, что нужно проверять все от и до: когда велись и когда остановились активные работы на стройке, выполненный объем, количество проданных квартир, ведет ли застройщик другие объекты, что у него с репутацией.

Сам документ не решит всех вопросов, но такой реестр необходим, ведь, как я уже сказал, это может стать отправной точкой для решения этой проблемы,

– подчеркнул Юрий Пита.

По его словам, также нужен реестр обманутых покупателей жилья. Его нужно создать параллельно с базой недостроев, которых в Украине может быть около 400 – 450 штук.