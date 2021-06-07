Лидером по росту цен на квартиры стал Киев. О том, что происходит на рынке недвижимости и почему жилье продолжает дорожать, рассказал директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.
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Почему в пандемию растут цены на жилье
По словам эксперта, пандемия и увеличение денежной массы США повлияли на мировые рынки, в том числе сырьевые. Стоимость металла возросла на 20 – 30%. В связи с этим арматура в Украине подорожала с 17 – 20 тысяч гривен за тонну до более 30 тысяч гривен.
Это наиболее весомая составляющая в строительном секторе. Поэтому потянулись и отделочные и инженерные материалы,
– пояснил Перегинец.
Кроме того, уточнил эксперт, улучшилась маркетинговая составляющая жилья. Застройщики все больше внимания уделяют благоустройству территории, наличию детских садов и пр.
Жилье в Украине дорожает, несмотря на COVID-19 / Фото Pixabay
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Среди других факторов, которые повлияли на рост цен, следует упомянуть заработную плату и дефицит квалифицированных специалистов.
Власть постоянно предлагает увеличить минимальную зарплату и отраслевая зарплата строителей сегодня составляет от 1000 гривен за один день. Плюс можно говорить о дефиците квалифицированных рабочих: по статистике 50% от лиц, выехавших работать за границу, работают в строительном секторе,
– уточнил Иван Перегинец.
По его словам, за рубежом украинцы получают опыт и, вернувшись домой, не хотят получать меньше. Это стимулирует повышение стоимости строительного сектора.
Кроме того, в Украине все больше людей инвестируют в объекты недвижимости для последующей их сдачи в аренду. Это также влияет на ситуацию на рынке.
Украинцы все чаще покупают жилье для сдачи в аренду / Фото Pixabay