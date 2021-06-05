Однако фишки, которые устарели, снова возвращаются в моду и становятся популярными. Такие решения назвала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Все мы знаем, что мода циклична и это совершенно нормальный цикл развития, но это возвращение всегда изменяется подстраиваясь под моду времени,

– отметила Петайкина.

Какие тренды вернулись в моду

Арки

Арочные формы, которые ранее были популярны в дверных проемах, теперь можно встретить в фасадах мебели, зеркалах, перегородках и декоре.

Арки снова в моде / Фото pinterest

Макраме

Эти хитросплетенные узоры снова актуальны. Они отлично подходят под легкие интерьеры.

Бахрома

Ее авторами считают коренных американцев. Сейчас ее снова можно встретить на коврах, диванах или как самостоятельный декор.

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Тонированное стекло и зеркала

Эти элементы снова актуальны в классических формах и цветах, которые подходят к интерьеру.

Терраццо

Эта плитка с вкраплениями натурального камня считается 100% трендом. Она используется в любых помещениях.

Терраццо завоевала любовь в разных странах мира / Фото pinterest