В Украине во время пандемии дорожает жилье: с чем это связано

В крупных украинских городах дорожает недвижимость, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и кризис, который она вызвала. За год цены в гривне выросли от 4 до 18%.

Лидером по росту цен на квартиры стал Киев. О том, что происходит на рынке недвижимости и почему жилье продолжает дорожать, рассказал директор Научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

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Почему в пандемию растут цены на жилье

По словам эксперта, пандемия и увеличение денежной массы США повлияли на мировые рынки, в том числе сырьевые. Стоимость металла возросла на 20 – 30%. В связи с этим арматура в Украине подорожала с 17 – 20 тысяч гривен за тонну до более 30 тысяч гривен.

Это наиболее весомая составляющая в строительном секторе. Поэтому потянулись и отделочные и инженерные материалы,

– пояснил Перегинец.

Кроме того, уточнил эксперт, улучшилась маркетинговая составляющая жилья. Застройщики все больше внимания уделяют благоустройству территории, наличию детских садов и пр.

Жилье в Украине дорожает, несмотря на COVID-19 / Фото Pixabay

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Среди других факторов, которые повлияли на рост цен, следует упомянуть заработную плату и дефицит квалифицированных специалистов.

Власть постоянно предлагает увеличить минимальную зарплату и отраслевая зарплата строителей сегодня составляет от 1000 гривен за один день. Плюс можно говорить о дефиците квалифицированных рабочих: по статистике 50% от лиц, выехавших работать за границу, работают в строительном секторе,

– уточнил Иван Перегинец.

По его словам, за рубежом украинцы получают опыт и, вернувшись домой, не хотят получать меньше. Это стимулирует повышение стоимости строительного сектора.

Кроме того, в Украине все больше людей инвестируют в объекты недвижимости для последующей их сдачи в аренду. Это также влияет на ситуацию на рынке.

Украинцы все чаще покупают жилье для сдачи в аренду / Фото Pixabay