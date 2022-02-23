В Украине выросли объемы строительства: какие регионы застраиваются наиболее активно

В 2021 году предприятия Украины значительно увеличили объемы строительства. Ориентировочная сумма работ составила около 254 миллиардов гривен.

При этом, как отмечает заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, индекс строительной продукции по сравнению с 2020 годом составляет более 105%.

Читайте также Лучшие районы Киева для покупки жилья: рейтинг от известного девелопера

За 2021 год в Украине увеличили объемы строительства

Объемы строительных работ в 2021 году увеличили предприятия 13 регионов.

В 2021 году строительная отрасль Украины сохраняла стабильные темпы роста объемов строительства. Следовательно, по сравнению с 2020 годом индекс строительной продукции вырос на 105,1%. Лидерами по темпам роста строительства стали 3 области – Тернопольская, Винницкая и Черкасская,

– отметила Козловская.

В частности, индекс строительной продукции (по сравнению с 2020 годом):

в Тернопольской области составил 137,3%,

Винницкой – 120,1%,

Черкасской – 117,6%.

Еще 76% общего объема строительства выполнено предприятиями 8 регионов страны – Киевом, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой и Донецкой областями.

Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки реализации ЖК. Оцените эти преимущества, обратившись в Корпорацию Недвижимости РИЕЛ

На общую тенденцию в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем отразился рост объемов строительства нежилых зданий на 79,9% и инженерных сооружений на 96,2%. Следовательно, по итогам года индекс строительства инженерных сооружений составил 60,3%, жилых зданий – 15,1% и нежилых – 24,6%.

Новое строительство и реконструкция составили 55% общего объема производимой продукции, а капитальный и текущий ремонты – 45% соответственно.