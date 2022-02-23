При цьому, як зазначає заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська, індекс будівельної продукції, у порівнянні з 2020 роком, становить понад 105%.

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За 2021 рік в Україні збільшили обсяги будівництва

Загалом обсяги будівельних робіт у 2021 році збільшили підприємства 13 регіонів.

Упродовж 2021 року будівельна галузь України зберігала стабільні темпи зростання обсягів будівництва. Відтак, у порівнянні з 2020 роком, індекс будівельної продукції зріс на 105,1%. Лідерами за темпами зростання будівництва стали 3 області – Тернопільська, Вінницька та Черкаська,

– зазначила Козловська.

Зокрема, індекс будівельної продукції (у порівнянні з 2020 роком):

у Тернопільській області склав 137,3%,

Вінницькій – 120,1%,

Черкаській – 117,6%.

Ще 76% загального обсягу будівництва виконано підприємствами 8 регіонів країни – містом Київ, Одеською, Дніпропетровською, Харківською, Львівською, Київською, Вінницькою та Донецькою областями.

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На загальну тенденцію у грудні 2021 року у порівнянні з попереднім місяцем вплинуло зростання обсягів будівництва нежитлових будівель на 79,9% та інженерних споруд на 96,2%. Відтак за підсумками року індекс будівництва інженерних споруд склав 60,3%, житлових будівель – 15,1% та нежитлових – 24,6%.

Нове будівництво та реконструкція склали 55% від загального обсягу виробленої продукції, а капітальний і поточний ремонти – 45% відповідно.