В Украине выставлено на продажу еще 4 колонии: в каких городах и за сколько

Министерство юстиции Украины передало Фонду государственного имущества на продажу на аукционе еще 4 тюрьмы. Торги пройдут осенью.

На аукционы выставлены исправительные центры в г. Ковеле, Ирпени, Ивано-Франковске, а также во Львовской области. Цена варьируется от 7 – 220 млн гривен.

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Говорят что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены – тактика так себе. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы, – написал глава Минюста Денис Малюська.

Карта исправительных центров, выставленных на продажу / Фото Министерство юстиции Украины

Ковальская колония (Ковель, ул. Шевченко, 20)

Стартовая цена – 41 624 692 грн.

Земельный участок – 4,86 ​​га.

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (Долинский район, с. Тростянец)

Стартовая цена - 7 858 392 грн.

Земельный участок – более 67 га.

Николаевская исправительная колония №50 (Львовская область, Николаевский район, с. Держив)

Стартовая цена – 17 116 000 грн.

Площадь – 15,5 га.

Ирпенский исправительный центр (Киевская область, с. Коцюбинское)

Учреждение закрыли 2 года назад из-за незаполненности. Теперь территория зарастает сорняками, а здание медленно разваливается.

Стартовая цена – 220 000 000 грн.

Такая стоимость этого объекта вполне обоснована, ведь колония расположена всего в 2 км от столицы, в центре с. Коцюбинское. Цена абсолютно рыночная, адекватна. Поэтому, надеемся, что инвестор нас услышит, – говорит заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая.

На содержание закрытых учреждений государство ежегодно тратит около 150 миллионов гривен.