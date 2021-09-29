В Украине выставлено на продажу еще 4 колонии: в каких городах и за сколько
Источник:Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции Украины передало Фонду государственного имущества на продажу на аукционе еще 4 тюрьмы. Торги пройдут осенью.
На аукционы выставлены исправительные центры в г. Ковеле, Ирпени, Ивано-Франковске, а также во Львовской области. Цена варьируется от 7 – 220 млн гривен.
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Говорят что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены – тактика так себе. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы, – написал глава Минюста Денис Малюська.
Ковальская колония (Ковель, ул. Шевченко, 20)
- Стартовая цена – 41 624 692 грн.
- Земельный участок – 4,86 га.
Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (Долинский район, с. Тростянец)
- Стартовая цена - 7 858 392 грн.
- Земельный участок – более 67 га.
Николаевская исправительная колония №50 (Львовская область, Николаевский район, с. Держив)
- Стартовая цена – 17 116 000 грн.
- Площадь – 15,5 га.
Ирпенский исправительный центр (Киевская область, с. Коцюбинское)
- Учреждение закрыли 2 года назад из-за незаполненности. Теперь территория зарастает сорняками, а здание медленно разваливается.
- Стартовая цена – 220 000 000 грн.
Такая стоимость этого объекта вполне обоснована, ведь колония расположена всего в 2 км от столицы, в центре с. Коцюбинское. Цена абсолютно рыночная, адекватна. Поэтому, надеемся, что инвестор нас услышит, – говорит заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая.
На содержание закрытых учреждений государство ежегодно тратит около 150 миллионов гривен.