Ірпінський виправний центр (Київська область, с. Коцюбинське)

Установу закрили 2 роки тому через незаповненість. Тепер територія заростає бур’янами, а будівлі поволі розвалюються.

Стартова ціна – 220 000 000 грн.

Така вартість цього об’єкту цілком обґрунтована, адже колонія розташована усього в 2 км від столиці, у центрі смт. Коцюбинське. Ціна абсолютно ринкова, адекватна. Тому, сподіваємось, що інвестор нас почує, – говорить заступниця Міністра юстиції Олена Висоцька.

На утримання закритих установ держава щороку витрачає близько 150 мільйонів гривень.