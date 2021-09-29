На аукціони виставлено виправні центри у м. Ковелі, Ірпені, Івано-Франківську, а також у Львівській області. Ціна варіюється від 7 – 220 млн гривень.
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Кажуть що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в’язниці, – написав глава Мін'юсту Денис Малюська.
Карта виправних центрів, виставлених на продаж / Фото Міністерство юстицій України
Ковельська колонія (Ковель, вул. Шевченка, 20)
- Стартова ціна – 41 624 692 грн.
- Земельна ділянка 4,86 га.
Івано-Франківська установа виконання покарань №12 (Долинський район, с.Тростянець)
- Стартова ціна – 7 858 392 грн.
- Земельна ділянка – понад 67 га.
Миколаївська виправна колонія №50 (Львівська область, Миколаївський район, с. Держів)
- Стартова ціна – 17 116 000 грн.
- Площа – 15,5 га.
Ірпінський виправний центр (Київська область, с. Коцюбинське)
- Установу закрили 2 роки тому через незаповненість. Тепер територія заростає бур’янами, а будівлі поволі розвалюються.
- Стартова ціна – 220 000 000 грн.
Така вартість цього об’єкту цілком обґрунтована, адже колонія розташована усього в 2 км від столиці, у центрі смт. Коцюбинське. Ціна абсолютно ринкова, адекватна. Тому, сподіваємось, що інвестор нас почує, – говорить заступниця Міністра юстиції Олена Висоцька.