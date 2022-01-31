В Украине взлетят цены на жилье: когда ждать изменений

В первые месяцы года люди, планирующие купить квартиру, пытаются отсрочить эту процедуру до весны. Ситуацию усложняет обостренная ситуация у границ.

Эксперты отмечают, что весной цены на жилье взлетят. Впрочем, если вторжение Российской Федерации на территорию Украины все же состоится, владельцы жилья начнут распродавать квартиры по сниженным ценам.

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Геополитический кризис – главная причина снижения спроса

Те, кто покупает первую квартиру, не изменят свое решение приобрести жилье. В то же время инвесторы, которые вкладывают деньги во вторую-третью квартиру, не будут это делать, пока ситуация в стране не стабилизируется,

– объясняет эксперт по недвижимости Антон Полищук.

Застройщики к таким процессам на рынке тоже чувствительны. Пока новости о возможном вторжении РФ не отразились на ценах на жилье, но если информация об обострении ситуации на границах будет продолжать поступать, то вполне вероятно, что им придется снижать цену. Ведь риски развертывания полномасштабной войны безусловно сдерживают некоторых инвесторов.

Геополитический кризис оказал влияние на рынок недвижимости особенно в тех регионах, где проживает большинство переселенцев из Донецкой и Луганской областей – Харькове, Днепре и Одессе. Люди, которые в 2014 году скрывались от войны, боятся, что сценарий повторится и не спешат покупать квартиры. Цены там пока держатся на прежнем уровне.

Когда ждать повышения цен

На повышение стоимости жилья в новостройках оказывает влияние и отсутствие огромного количества предложений для застройщиков, объясняет специалист по недвижимости Антон Полищук. Если раньше инвесторы не боялись вкладывать деньги в жилье "на этапе котлована", то сейчас люди предпочитают квартиры в домах, которые уже сданы в эксплуатацию.

У инвесторов исчезло доверие из-за большого количества неблагополучных застройщиков, возводящих дома с многочисленными нарушениями законодательства. Со своей стороны, у компаний нет такого капитала и все чаще они отказываются от строительства. Таким образом, новые дома в городах появляются реже,

– добавляет Антон Полищук.

Если угрозы останутся лишь угрозами, а геополитическая ситуация в Украине стабилизируется, то в 2022 году эксперты прогнозируют не только увеличение цен на жилье, но и значительный всплеск спроса на недвижимость среди населения. Причиной тому обещания правительства о запуске новой ипотечной программы под 5% годовых под названием "Украинская мечта".

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Наличие такой возможности приобрести жилье – положительная тенденция для нашей страны. В этом году власти хотят выдать по новой программе 30 000 ипотечных кредитов. В 2023 – уже 150 000. Чтобы лучше понять масштабы, на которые надеется правительство, стоит заметить, что в прошлом году застройщики сдали чуть больше 60 000 квартир. Так что у застройщиков может появиться новый стимул возводить гораздо больше жилья.

Однако сегодня спрос на жилье эконом и комфорт-класса превышает имеющиеся предложения, и желающие принять льготную ипотеку не всегда могут найти нужную недвижимость. Цена за квадратный метр жилья, отвечающий требованиям программы, стартует от 1500 долларов за "квадрат", а не 900 долларов, как предполагает программа.

Кроме того, существует мнение, что новая программа, если станет реализовываться в заявленном объеме, приведет к стремительному росту цен на недвижимость. Многократное увеличение производства материалов, кадровый дефицит и другие последствия быстрого роста обычно приводят к удорожанию.