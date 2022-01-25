Банкиры пока неохотно комментируют заявления властей о запуске новой ипотечной программы "Украинская мечта" под 5% годовых. По их мнению, существует риск, что государство со временем откажется от своих обязательств компенсировать разницу финучреждениям.

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Финансисты отмечают, что по факту кредиты будут выдавать под те же сегодняшние реальные 13%, однако разницу будут покрывать из госбюджета. В то же время, учитывая его постоянный дефицит, доверять предложенной модели банкиры пока не спешат.

Об этом говорит и тот факт, что предыдущая ипотечная госпрограмма под 7% пока продвигается не столь активно, как ожидали чиновники. В 2021 году было профинансировано заявок на сумму чуть более 1 миллиарда гривен. Сначала власти объявили о плане, согласно которому портфель ипотечных кредитов составит 5 миллиардов гривен.

Подъем строительства

Эксперты все же добавляют, что наличие возможности приобрести свое жилье – все же положительная тенденция нашей страны.

Украина пока не может предложить европейские ставки по ипотеке, но запуск программы, где часть ставки компенсирует государство – это большой шаг вперед.

– заметил финансист Василий Невмержицкий.

Отметим, что в течение 2022 года власти хотят выдать по новой программе 30 тысяч ипотечных кредитов. В последующие годы – 150 тысяч.

Другими словами, если придерживаться логики чиновников, ипотека может с лихвой покрыть все предложение за новыми квадратными метрами 2022-го. И у строителей появится приличный стимул по меньшей мере удвоить объемы возводимого жилья.

Саму программу планируют запустить примерно в январе-марте текущего года. Украинская семья с официальным доходом в 20 – 30 тысяч гривен, как уверяют чиновники, сможет приобрести квартиру площадью 60 – 70 "квадратов" и платить за нее около 10 тысяч гривен в месяц.

Схема предоставления ипотечных кредитов под 5% годовых:

государство выкупает у застройщиков квартиры по рыночной цене;

приобретенные квартиры государство будет отдавать в лизинг и "ипотеке мечты";

разницу будут оплачивать все налогоплательщики. 5% годовых – это ставка для заемщика, но банки будут кредитовать по своим ставкам.

В то же время, юристы напоминают, что в июле 2021 года был принят закон о реализации имущества в ипотеке. Документ существенно упрощает процедуру принудительной конфискации жилья и направлен на ускоренную реализацию ипотечного имущества через аукцион с последующей невозможностью должникам отменить результат аукциона в суде.

Когда заемщик берет льготный ипотечный кредит, он должен учитывать помимо прочего еще и дополнительные риски, связанные с государством. Ведь если оно прекратит поддержку программы, на заемщика ляжет полное "процентное бремя" расчета кредитного жилья. И здесь закон в любом случае будет на стороне банка.

Что не так с заявленным ценником

Последние несколько лет в Украине растут цены на недвижимость – по оценкам за последние два года стоимость выросла на 30 – 40%. Это связано со многими тенденциями – урбанизацией, ростом цен на стройматериалы, изменением условий работы и новыми требованиями к жилью.

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Скрывать коррупционные деньги и инвестировать в Украину также принято в недвижимость. Но самая главная проблема – это катастрофически старый жилфонд.

По данным Госстата, 96% жилья в Украине – это многоквартирные дома. Менее 10% недвижимости – младше 30 лет. Банки имеют ограничения по возрасту жилья под кредитование, поэтому любые ипотечные программы еще больше усугубляют спрос на новое жилье, не решая проблему жилого фонда.

В то же время сложно в условиях рынка полноценно запустить социальную программу в сегменте, где царит ажиотаж – сегодня спрос на жилье эконом- и комфорт-класса превышает существующие предложения. То есть те, кто хочет взять льготную ипотеку, не всегда могут найти нужную недвижимость.

Критерии "мечты" не во всем совпадают с реальностью – цена за квадратный метр жилья, по оценкам экспертов, отвечающей требованиям программы, стартует от 1500 долларов за "квадрат", а не 900 долларов, как предполагает программа. Это вызывает некоторые сомнения среди участников рынка.

Рост цен

По всему миру ипотека, большие объемы строительства и обновление жилого фонда считаются большим благом для экономики и главным показателем роста. Однако украинские ставки по ипотеке остаются высокими.

Компенсируя разницу ставок, государство не только берет деньги из бюджета, но и дает толчок развитию бизнеса – строительство, производство, перевозка и прочее, а значит, в то же время этот бюджет наполняет,

– говорит Василий Невмержицкий.

Есть также опасения, что новая программа, если станет реализовываться в заявленном объеме, приведет к стремительному росту цен на недвижимость.

Поэтому отмечают эксперты, есть смысл уже сейчас задуматься над приобретением желаемых квадратных метров, даже вопреки прошлогоднему удорожанию.